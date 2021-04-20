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Spor Yeni Malatyaspor Erzurumspor karşısında
Spor

Yeni Malatyaspor Erzurumspor karşısında

Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 15:41:00 - 2021-04-20 15:46:30
Yeni Malatyaspor Erzurumspor karşısında

Süper Lig'in 36. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde oynadığı 33 maçta 37 puan toplayan sarı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor geçen hafta sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşamıştı.

Yeni Malatyaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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