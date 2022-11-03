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Dünya Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyeye çıktı
Dünya

Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyeye çıktı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaşarak 408'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 17:47:00 -
Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyeye çıktı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi (AQI) sabah saatlerinde 408'e çıktı.

Delhi'deki kirliliğin tehlikeli seviyelere ulaşmasına, çevre eyaletlerde anız yakılması ve araç emisyonlarının neden olduğu belirtildi.

Anız yakımının yoğun olduğu saatlerde AQI'nın 426'ya yükseldiği ifade edildi.

Güne sisli bir havada başlayan Delhi'de nefes almada zorluk gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar oldu.

Bu arada, çocukların okula gitmek için her gün evden çıkmak zorunda kalarak tehlikeli havayı soluduğuna dikkati çeken şehir sakinleri, yetkililere eğitime ara verilmesi çağrısı yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları da yetkililerden Delhi'de okulların bir süreliğine kapatılmasını talep etti.

Diğer yandan, hava kirliliğinin artmaması için Delhi'de birçok inşaata da ara verildi.

Yetkililer ise vatandaşlardan kömür kullanımını azaltmalarını istedi.

2013'ten bu yana, dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi.

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