Yeni bir deprem daha! Bölge bu kez 7,6 ile sallandı
Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7,4 büyüklüğünde depremin ardından yeni bir deprem daha oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesin olan 7,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7,4 büyüklüğünde depremin ardından yeni bir deprem daha oldu.
Yeni deprem: 7,6
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesin olan 7,6 şiddetinde deprem meydana geldi.