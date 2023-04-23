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Gündem Yeni Altay Tankı test için TSK'ya teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Yeni Altay Tankı test için TSK'ya teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-04-23 19:03:00 - 2023-04-23 19:05:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de Yeni Altay Tankının TSK'ya Teslimi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor. Türk ordusunun karadaki hakimiyetini artıracak milli imkanlarla geliştirilen ve bugün testlerini tamamlaması için TSK'ya teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, bugün Sakarya Arifiye'de düzenlenecek törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Yeni ALTAY Tankı, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırılarak modern muharebe ortamının koşullarına uygun hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sözlerimin hemen başında bugün son gününü idrak ettiğimiz mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Biraz geciktik kusura bakmayın Akyazı'da bugün farklı bir törenler mi kutlamalar mı desem. Yollar devamlı önümüzü kestiler, siyasetin böyle bir özelliği var. Güzel geçti. Yeni Altay tankının testler için silahlı kuvvetlerimize teslim töreni nedeniyle sizlerle beraberiz.

Tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. 9 Ocak'ta fırtına obüslerinin teslimat törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de bir başka gurur verici projemizin yeni nesil Altay tankımızın test için teslim heyecanını yaşıyoruz. Kara aracı talebini yerli milli imkanlarla karşılamak için uzun yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
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