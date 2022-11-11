Yeni akım! "Bencil bir sığırım" etiketi

İstanbul'da trafik sorunu çığ gibi büyüyerek sürerken, otomobil fazlalığı sebebi ile park sıkıntısı da baş gösteriyor.

Üsküdar'daki bir AVM, ziyarete gelen müşterilerine ilginç bir cezalandırma yöntemi başlattı.

İddiaya göre, AVM'nin otoparkına hatalı park eden arabalara, üzerinde, "Arabasını sadece kendisini düşünerek park edecek bencil bir sığırım." yazılı not yapıştırılıyor.

AVM tarafından başlatıldığı iddia edilen ceza yöntemi sosyal medyanın en ilgi çekenleri arasına girdi.