Yemen'de yolcu taşıyan araç devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yemen'de yolcu taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yemen'in Reyme kentine bağlı Kesme ilçesinin Şeybub bölgesinde bir araç şarampole devrildi.
Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı.
Yaralılar bölge halkı tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.
Kaynaklar, bölgede şiddetli yağış sonrası oluşan selin kazaya yol açmış olabileceğini ifade eti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO