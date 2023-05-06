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Dünya Yemen'de yolcu taşıyan araç devrildi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Yemen'de yolcu taşıyan araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-06 19:47:00 -
Yemen'de yolcu taşıyan araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yemen'de yolcu taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yemen'in Reyme kentine bağlı Kesme ilçesinin Şeybub bölgesinde bir araç şarampole devrildi.

Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar bölge halkı tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.

Kaynaklar, bölgede şiddetli yağış sonrası oluşan selin kazaya yol açmış olabileceğini ifade eti.
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