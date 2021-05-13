İslam büyükleri yemek yaparken abdestli olunmasını, hatta dualar okunup zikir çekilmesini tavsiye etmiştir. Pek çok kişi yemek pişirirken hangi duaları okumaları gerektiğini merak ediyor. Yemek yaparken hangi sureler okunmalı?

Yemeklerin güzel olması için hangi dualar okunur? Yemek pişirirken okunacak dualar hangileri

Alkame (R.A), Aişe (R.ha) ya şöyle soruyor:

-Ey müminlerin annesi! Allah Rasulü (SAV)’in ameli (ibadetleri) nasıldı? Bazı günlere tahsis ettiği amelleri var mıydı?

- Hayır, O’nun ameli devamlıydı. Rasulullah (S.A.V)’in güç yetirdiği şeye sizin hanginiz güç yetirebilir ki?

Yemek yaparken İhlas suresi, Kevser suresi ve Ettehiyyatü okunur.

İhlas suresini okumak: Yiyenlerin hidayeti ve İhlaslarına vesile olur.

Kevser suresi: Yemeğin Lezzetli olmasını sağlar.

Ettehiyyatü okumak: Yemeğin bereketli olmasına vesile olur.

İhlas suresi okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvellâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresi anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: O Allah tektir.

Allah herşeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.

O doğurmamış ve doğmamıştır.

Hiç bir şey O'na denk değildir.

Kevser suresi okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'taynakelkevser.

Fesalli lirabbike venhar.

İnne şanieke hüvel'ebter.

Kevser suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Ettehiyyatü duası okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Ettehiyyatü duası anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.