Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Eski milletvekili Aytun Çıray’ın X hesabından yapılan ve ana muhalefet partisi yönetimi hakkında ağır suçlamalar içeren iddialı paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerin ve usulen boş kağıtlara alınan imzaların Özgür Özel ve arkadaşlarınca banka işlemlerinde usulsüz şekilde kullanıldığı iddia edilen paylaşımda, söz konusu paraların çekilerek götürüldüğü ileri sürüldü.
Eski milletvekili Aytun Çıray’ın X hesabından yapılan ve ana muhalefet partisi yönetimi hakkında ağır iddialar içeren paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerin ve usulen boş kağıtlara alınan imzaların Özgür Özel ve arkadaşlarınca banka işlemlerinde usulsüz şekilde kullanıldığı iddia edilen paylaşımda, söz konusu paraların çekilerek götürüldüğü ileri sürüldü.
Aytun Çıray’ın hesabından paylaşılan ve parti yönetimine adeta ateş püsküren bu çarpıcı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, paylaşımın kaynağı ve sıhhati tartışma konusu oldu. Siyasi kulislerde geniş yankı uyandıran vahim iddialara ilişkin CHP cephesinden ve partinin üst kademesinden nasıl bir açıklama yapılacağı ise merakla bekleniyor.
Gündem
Tank paleti yalanıyla tescillenen CHP'li Faik Öztrak yine sahnede: 'Yalan söylemeniz ayıptır, günahtır' dedi
Siyaset
Öztrak’tan Özgür Özel’e veryansın: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP’ye ödetmeye çalışıyor!
Gündem
Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…