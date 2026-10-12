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Gündem Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!
Gündem

Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!

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Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!

Eski milletvekili Aytun Çıray’ın X hesabından yapılan ve ana muhalefet partisi yönetimi hakkında ağır suçlamalar içeren iddialı paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerin ve usulen boş kağıtlara alınan imzaların Özgür Özel ve arkadaşlarınca banka işlemlerinde usulsüz şekilde kullanıldığı iddia edilen paylaşımda, söz konusu paraların çekilerek götürüldüğü ileri sürüldü.

Eski milletvekili Aytun Çıray’ın X hesabından yapılan ve ana muhalefet partisi yönetimi hakkında ağır iddialar içeren paylaşım siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerin ve usulen boş kağıtlara alınan imzaların Özgür Özel ve arkadaşlarınca banka işlemlerinde usulsüz şekilde kullanıldığı iddia edilen paylaşımda, söz konusu paraların çekilerek götürüldüğü ileri sürüldü.

Aytun Çıray’ın hesabından paylaşılan ve parti yönetimine adeta ateş püsküren bu çarpıcı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, paylaşımın kaynağı ve sıhhati tartışma konusu oldu. Siyasi kulislerde geniş yankı uyandıran vahim iddialara ilişkin CHP cephesinden ve partinin üst kademesinden nasıl bir açıklama yapılacağı ise merakla bekleniyor.

 

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Yorumlar

Tuncay

Bunlara değil devlet, 3 tane tavuk teslim edilmez, anında keser yerler :)

Turan

Bu saadet zinciri titanı da geçmiş... Titan Titana...
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