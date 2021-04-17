MEB’in yaptığı açıklamaya göre 25 Nisan tarihinde yapılacak olan Bursluluk Sınavı ertelenmişti. Söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı ise salgının durumuna göre belli olacak.

Ayrıca 25 Nisan tarihinde uygulanması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı için de ertelenme kararı alındı.

ÖSYM'den ise Nisan ayında yapılacak sınavlara ilişkin erteleme kararı verilmedi. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı.

YDS saat kaçta? YDS ertelendi mi?

YDS 2021 sınavı, 18 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavın sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 11 Mayıs tarihinde açıklanmış olacak. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 YDS/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacaklar.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmaları gerekmektedir.