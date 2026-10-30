Elon Musk bombayı patlattı: Bu senaryo ABD'nin sonu olur

Musk, sahibi olduğu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Demokratların 2028 yılında Temsilciler Meclisi, Senato ve başkanlık seçimlerinde "kesin zafer" elde etmesi ihtimaline ilişkin "endişelerini" paylaştı.

Böylesi bir durumda Demokratların çeşitli adımlar atacağını savunan Musk, Senato'da güçlü bir çoğunluk elde etmek amacıyla Washington DC ve Porto Riko'nun eyalet yapılacağı, kalıcı bir çoğunluk için sınırların açılacağı ve ABD'de yasa dışı olarak yaşayan herkese yasal statü verileceğini ileri sürdü.

Musk, çoğunluk elde etmek için Yüksek Mahkeme'deki üye sayısının da artırılacağını savunarak, bu durumun "ABD'nin kalıcı bir tek partili devlete dönüşmesi ve demokrasinin sona ermesiyle sonuçlanacağı" iddiasında da bulundu.

Bunun yaşanmasını önlemek için 2029 yılında 51 Cumhuriyetçi senatör gerektiğini öne süren Musk, 3 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi senatörlere oy verilmesi çağrısında bulundu.

Musk, söz konusu açıklamasının altına yaptığı bir başka paylaşımda, "Bu, Amerika için oyunun sonu olurdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CNN'in haberinde, Musk'ın 2026 yılında seçim kampanyalarına yaklaşık yarım milyar dolar para aktardığı belirtildi.

Haberde, bu rakamın Musk'ı modern Amerikan siyasetinde en büyük bağışçı ve Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük destekçilerinden biri haline getirdiği yorumuna yer verildi.

Kasım 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Demokratların Senato veya Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmeleri halinde, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ve şirketleri hakkında soruşturma başlatmayı planladıkları iddia edilmişti.