Algıcı mı cahil mi? Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip! Böyle olur Özgür’ün matematik hesabı

Tabela siyasetinin temsilcisi Yeni Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi meydanında zeytin üreticileriyle bir araya geldi. Yıl boyunca emek veren üreticinin karşısına geçen Özel, Türkiye'nin devasa üretim gücünü ve iç pazar dinamiklerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Yerel seçim ve iktidar hayalleri kuran Özel, akıl dışı kıyaslamalarla ve tutarsız matematik hesaplarıyla kendi skandalına imza attı.

ÖZGÜR ÖZEL, HESAPLAMALARDA YİNE SINIFTA KALDI

86 milyonluk dev Türkiye’nin kendi vatandaşının tükettiği zeytinyağını ve güçlü iç pazarını tamamen görmezden gelen Özgür Özel, milli üretimi aşağılama sevdasına düştü. Nüfus ve tüketim dengesinden habersiz bir şekilde konuşan Özel, Türkiye’yi küçültmeye çalışan algı operasyonunda şu skandal ifadeleri kullandı:

“Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağı, Tunus ile yarışıyor, maalesef. Tunus, ürettiğinin yüzde 80'ini ihraç ediyor. Türkiye, ürettiğinin yüzde 10'unu ihraç ediyor. İşte mesele burada. Türkiye, zeytinin, zeytinyağı üretiminde dünya birincisi. İhracatta dünyada 6. sıraya geriliyor. Tunus, yüzde 80'ini ihraç ediyor, biz, yüzde 10'unu."

12 milyon nüfuslu Tunus’un iç pazarı olmadığı için elindeki ürünü zorunlu olarak dışarıya sattığı gerçeğini gizleyen Özel, Türkiye’nin kendi halkına yedirdiği zeytinyağını bir eksiklik gibi sunmaya çalışarak komik duruma düştü.

“STRATEJİK ÜRÜN” MASALIYLA POPÜLİST SHOW!

Gittiği her yerde gerçeklikten uzak vaatler savuran Yeni Parti lideri, Edremit’te de ezbere konuşmaya devam etti. Türkiye'nin mevcut imkanlarını ve tarım potansiyelini yok sayarak popülist söylemlere sığınan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu, bütün kutsal kitaplarda adı geçen, en eski kalıntılarda resmi, baskısı olan, hem bu kadar değerli, sağlık, ekonomi açısından önemli. Türkiye'de 250 milyon zeytin ağacı var. Hem sağlığımız hem ekonomimiz hem istihdam, başta kadın emeğinin değerlendirilmesi için bu ürünü, stratejik ürün listesine koyacağız. Bu ürün, en stratejik ürünlerden biri olarak kabul edilecek. Rekolte, stok, ihracat rakamları, düzenli olarak internetten takip edilecek şekilde sürekli ilan edilecek."

Sırf oy toplayabilmek adına içi boş sözlerle göz boyamaya çalışan Özel’in bu çıkışları, devlet ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.

DEVLETİ MASA BAŞI TİCARETHANE SANAN ANLAYIŞ!

Konuşmasının devamında serbest piyasa koşullarını ve uluslararası ticaretin kurallarını hiçe sayan bir tablo çizen Özgür Özel, devleti adeta acemi bir ticarethane gibi yönetebileceğini iddia etti. Sergilediği vizyonsuzluğu şu sözlerle dışa vurdu:

"Devlet, zeytine, zeytinyağına alım garantisi verecek. Yurt dışında düzenli bağlantılar yapacak. Bu sene çoksa alacak stokuna koyacak, olmayan sene de ihracatı oradan karşılayacak. Gerekirse uluslararası bağlantılar kuracak ve Türkiye'de zeytinyağı miktarı azsa başka yerden alıp taahhüdü yerine getirecek ama pazar piyasa kaybettirmeyecek."

Edremit'teki fiyasko konuşmasının ardından Burhaniye’de bir fabrikaya geçen Özel, son olarak Gömeç ilçesindeki Hüsnü Himam Yağhanesi'nde kadın üreticilerle buluştu. Arkasında bıraktığı vahim hesap hataları ve sığ vaatlerle bölgeden ayrılan tabela partisinin lideri, sergilediği cehaletle bir kez daha sınıfta kaldı.