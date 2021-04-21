  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

TSK'nın E-7T HİK uçağında bir ilk

Almanya’da ayrımcılığa ve ırkçı saldırılara uğrayan aile: Neden Türklere yapılan saldırılarda kimse yakalanmıyor

Doğu Türkistan'da zulümlerine devam eden Çin'den pişkin açıklama: Dünya adalet istiyor

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

Bayraktar TB2, Rusya'nın içine fena oturmuş! Bakın Türk SİHA'sına nasıl karşı koyacak

İsveç büyükelçisi, skandalın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AK Parti'den TBMM'ye Mısır teklifi

Miço'dan küstah Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız

Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek
Eğitim Yazılım laboratuvarı ile girişimciler geleceğe hazırlanacak
Eğitim

Yazılım laboratuvarı ile girişimciler geleceğe hazırlanacak

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent bünyesinde teknoloji devi Lenovo’nun desteğiyle ‘Yazılım Laboratuvarı’ kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:29:00 -
Yazılım laboratuvarı ile girişimciler geleceğe hazırlanacak

Laboratuvar, hem üniversite öğrencilerine, girişimcilere yönelik yazılım eğitimleri vermek hem de oyun geliştiricilerin canlı test yapmalarını sağlamak amacıyla en güçlü iş istasyonları ve eşsiz performansa sahip bilgisayarlarla donatıldı. Laboratuvarda en güçlü ThinkPad ve ThinkCenter iş istasyonları kullanılacak. Yazılacak yazılımları ve oyunları test etmek için de Legion bilgisayarlardan yararlanılacak. Laboratuvarın tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Eğitimler verilecek

Türkiye’de teknolojiyi sadece tüketen değil, katma değerli ürünler oluşturan bir toplum yetiştirme vizyonuyla kurulan laboratuvarda üniversite öğrencileri ve girişimcilere yönelik yazılım eğitimleri verilecek. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu yazılım laboratuvarı hakkında şöyle konuştu: “Türkiye’nin geleceğinin ve ekonomisinin sürdürülebilirliği için toplumun teknolojiyi üreten tarafa sağlam adımlarla geçmesi hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda kurduğumuz İTÜ ARI Teknokent yazılım laboratuvarımızın genç girişimcileri güçlü bir altyapıyla daha parlak bir geleceğe hazırlayacağına inanıyorum.”

Hedef büyük

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Lenovo ile gerçekleştirdikleri iş birliği ve hayata geçirdikleri yazılım laboratuvarı konusunda şunları söyledi: “Çalışmalarını her zaman teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odağında tutan İTÜ ARI Teknokent olarak; farklı aşamalardaki firma ve girişimler için farklı destekler sunmak, ülkemiz için ticari değer üretmelerini sağlamak ve onları global temsilcimiz haline getirmek en önemli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Lenovo iş birliği ile açılan yazılım laboratuvarımızın da başta İTÜ olmak üzere tüm üniversite gençlerinin ve girişimcilerimizin teknoloji üretme yolculuklarına ve hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Burada düzenlenecek eğitimler ve workshoplar ile çok kısa sürede son derece etkili çıktılar elde edeceğiz. İTÜ ARI Teknokent olarak bilgi teknolojilerinin evrildiği bu dönemde küresel ölçekte sıçrama yapabilecek yenilikçi girişimciler yetiştirmek en önemli hedefimiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Bankası altın fiyatı tahminini açıkladı
Ekonomi

Dünya Bankası altın fiyatı tahminini açıkladı

Dünya Bankası tarafından emtia fiyatlarıyla ilgili paylaşılan raporda, petrol gibi ürünlerin fiyatının artacağı belirtilirken; altın fiyatla..
Mason mahrem yapılanmasından bakın kim çıktı
Gündem

Mason mahrem yapılanmasından bakın kim çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar" dediği Mason mahrem yapılanmasının detayları ortaya çıktı. CHP Lideri..
İsrail'de Türkiye paniği!
Dünya

İsrail'de Türkiye paniği!

İsrail'de yayın yapan Haaretz'de yer alan bir analizde, Türkiye'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullanıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay