Yazılım laboratuvarı ile girişimciler geleceğe hazırlanacak

Laboratuvar, hem üniversite öğrencilerine, girişimcilere yönelik yazılım eğitimleri vermek hem de oyun geliştiricilerin canlı test yapmalarını sağlamak amacıyla en güçlü iş istasyonları ve eşsiz performansa sahip bilgisayarlarla donatıldı. Laboratuvarda en güçlü ThinkPad ve ThinkCenter iş istasyonları kullanılacak. Yazılacak yazılımları ve oyunları test etmek için de Legion bilgisayarlardan yararlanılacak. Laboratuvarın tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Eğitimler verilecek

Türkiye’de teknolojiyi sadece tüketen değil, katma değerli ürünler oluşturan bir toplum yetiştirme vizyonuyla kurulan laboratuvarda üniversite öğrencileri ve girişimcilere yönelik yazılım eğitimleri verilecek. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu yazılım laboratuvarı hakkında şöyle konuştu: “Türkiye’nin geleceğinin ve ekonomisinin sürdürülebilirliği için toplumun teknolojiyi üreten tarafa sağlam adımlarla geçmesi hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda kurduğumuz İTÜ ARI Teknokent yazılım laboratuvarımızın genç girişimcileri güçlü bir altyapıyla daha parlak bir geleceğe hazırlayacağına inanıyorum.”

Hedef büyük

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Lenovo ile gerçekleştirdikleri iş birliği ve hayata geçirdikleri yazılım laboratuvarı konusunda şunları söyledi: “Çalışmalarını her zaman teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odağında tutan İTÜ ARI Teknokent olarak; farklı aşamalardaki firma ve girişimler için farklı destekler sunmak, ülkemiz için ticari değer üretmelerini sağlamak ve onları global temsilcimiz haline getirmek en önemli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Lenovo iş birliği ile açılan yazılım laboratuvarımızın da başta İTÜ olmak üzere tüm üniversite gençlerinin ve girişimcilerimizin teknoloji üretme yolculuklarına ve hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Burada düzenlenecek eğitimler ve workshoplar ile çok kısa sürede son derece etkili çıktılar elde edeceğiz. İTÜ ARI Teknokent olarak bilgi teknolojilerinin evrildiği bu dönemde küresel ölçekte sıçrama yapabilecek yenilikçi girişimciler yetiştirmek en önemli hedefimiz.”