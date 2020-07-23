  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:20:46 -
Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

AMASYA (AA) - Yalova'da hayatını kaybeden, gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Taşova Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol üyeleri, bazı şair ve yazarlar ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazından sonra Gültekin'in naaşı, Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan Gültekin'in arkadaşlarının yer aldığı gruptan çizer Ahmet Altay, buradaki bir kafenin duvarına Gültekin'in karikatürünü çizerek, "O dergi bir gün çıkacak, Amasya'nın yiğit evladı" ifadesini yazdı.

Evli ve iki çocuk babası Gültekin, birçok kültürel çalışmaya imza attı ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliğinin başkanlığını üstlendi.

Gültekin, birçok derginin yayın hayatına başlamasına da öncülük etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı