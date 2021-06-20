Yaz Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru 2021 Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular yarın başlıyor. Başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek. internet adresi üzerinden yaz Kur’an Kursu başvuruları 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Korona tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartları neler?

Yaz Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartları merak ediliyordu. İşte yaz Kur'an Kursu öğreticiliği başvuru şartlarına ilişkin detaylar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Önlisans veya İlahiyat Fakültesi düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.

Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

KPSS (DHBT) puanı 50 veya üzeri olmak,

KPSS (DHBT) puanı 50 veya üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, KPSS (DHBT)’ye girmiş olmak,

4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi alanında lise, önlisans veya lisans mezuniyeti diploması yada 19.01.2017 tarihinden önce alınmış sertifika yada kurs bitirme belgesine sahip olanlar hariç, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Eğitim Kurs Proğramı (380 saat) bitirme belgesine sahip olmak.

Kur’an Kurslarında halen faal olarak görev yapan geçici öğreticiler ile daha önce yapılan mülakatlara katılıp başarılı olanların tekrar görev alabilmeleri için yapılacak olan bu mülakata mutlaka katılmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar İlgili eğitim öğretim döneminde görevlendirilecektir.

Kur’an Kursu öğreticiliği başvuru belgeleri nelerdir?

Dilekçe

T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi

KPSS (DHBT) sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti

KPSS (DHBT) sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

Varsa Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti

Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum için)

Varsa 4-6 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi belgesi

Varsa işitme engelli eğitim belgesi

Fahri Kur’an Kursu öğretici başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili il-ilçe Müftülük internet sitelerinde alım ilanlarını takip edebilirler.

Başvurular, İl veya ilçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.