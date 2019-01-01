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Yatağın içinden göçmen çıktı

Afrika uyruklu mülteciler, Melilla sınırından Avrupa'ya girebilmek için yatakların içerisine saklanmış vaziyette bulundu.

01 Ocak 2019 Salı 15:55
Yatağın içinden göçmen çıktı

Fas ile Melilla hattı, göçmenlerin en çok Avrupa'ya ulaşmak için en çok kullandığı yollardan biri olarak bilinirken, burayı kendilerine adeta bir otoyol haline getiren mültecilerin, bölgeye kaçak olarak girmeye çalışırken denedikleri taktikler şaşırtıyor. Son örnekte mülteciler, yatak içinde sınırı geçmeye çalıştı. 

Yatağın içinden çıktılar

Bir aracın üzerine yüklenmiş vaziyette buran yataklar, görünüşte yalnızca bir mobilyaya benziyor. Polisler aracı durdurup arama yaptığında, yatakların içinin dolu olduğunu farketti.

Yatakları bıçak ile yararak açan sınır polisleri, kestikleri şiltelerin arasındaki kaçak göçmenleri görünce "Pes" dedi.

Sınır dışı edildiler

Göçmenler yastıkların içerisinden teker teker çıkartılırken, mülteciler sınırdışı edildi. Polisler tarafından yakalanan otomobilin sürücüsü hakkındaysa soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:55
  1. afrika
  2. göçmen
  3. melila
  4. kaçak
  5. mülteci

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