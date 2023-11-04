Yatağandaki yangın kontrol altında

Yangın, Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına 4 helikopter 3 uçak ile havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleriyle de karadan müdahale etti. Bölgede etkili olan lodos sebebiyle de sık sık yön değiştiren alevler, ekipleri yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.