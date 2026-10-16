Yolsuzluk davasında sandık masalı! Hakim karşısına çıkan İmamoğlu suçlarını perdelemeye çalıştı!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yürütülen yargılamada hakkındaki suçlamalara hukuki bir gerekçe sunamayan İmamoğlu, dosyanın içinin boş olduğunu öne sürerek topu siyasete atmaya kalkıştı. Bütün yolsuzluk ağını "sandık ve millet iradesi" kılıfıyla örtmeye çalışan CHP'li eski başkan, 2014 yılından bu yana kurduğu çarkı "millete hizmet hikayesi" diye yutturmaya çalıştı.

Kamu kaynaklarının nasıl eridiğini izah edemeyen İmamoğlu’nun pişkince dürüstlük ve liyakat nutukları atması mahkeme salonunda şaşkınlıkla karşılandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu toplam 436 sanığın yargılandığı davanın 100. duruşmasında tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, dava dosyasında suç unsuru olmadığını öne sürerek, dosyada siyaset, sandık ve millet iradesi olduğunu iddia etti.

İmamoğlu, "Peki bütün bunlar neden yapıldı? Neden bir belediye, devletin kendi kurumlarının 1600 denetimine rağmen suç örgütü ilan edildi? Bu sorunun cevabı bu dosyanın içinde değil, burada bulamazsınız. Bu dosyanın sebebinde... Sebebini anlamak lazım." dedi.

İstanbul'da az zamanda az kaynakla kamu yararına başarılı işler yaptıklarını belirten İmamoğlu, bunun dürüst ve liyakatli yönetimleri sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

İmamoğlu, "Yol arkadaşlarımla birlikte 2014'te Beylikdüzü'nden başlayarak sözde bir suç örgütü kurmuş olmakla itham ediliyorum. Benim siyasi yolculuğum Beylikdüzü'nden başlayan önemli bir millete hizmet hikayesidir, başarı hikayesidir ve bu hikayenin temelinde insan vardır." diye konuştu.

Savunmasında İBB Başkanlığı döneminde yaptıklarını aktaran İmamoğlu, eylemlerde yer alan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu, oğlunun üniversitede okuduğunu dile getirerek, "Hiçbir hukuki dayanak yokken sırf Ekrem İmamoğlu'nun oğlu diye adama yurt dışı yasağı koyuyorsunuz ve kaldırmıyorsunuz. Gencecik, bilimle uğraşan bir insanın bilimle ilgili yapacağı çalışmalara engel oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İBB kaynaklarını şahsi ve siyasi emellerine alet etmekle suçlanan İmamoğlu, savunması boyunca belediyecilik ve icraat balonuyla vaktini doldurdu. Mahkeme heyeti karşısında köşeye sıkışınca bu kez oğluna getirilen yurt dışı çıkış yasağı üzerinden mağduriyet tiyatrosuna sarılan sanık İmamoğlu, yargının bağımsız kararlarını hedef almayı sürdürdü. Duruşma, tutuklu sanık İmamoğlu’nun savunmasının alınmasına devam edilmek üzere ertelenirken, İstanbulluların hakkını gasbeden bu yapının yargı önünde hesap vermesini millet kararlılıkla takip ediyor.

Duruşma, İmamoğlu'nun savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.