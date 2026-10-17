Eylemciler Paris’in merkezindeki askeri kışlaya girmeye çalışıyor! Fransa’da olaylar kontrolden çıktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaklaşık üç hafta önce liselerdeki fiziki koşulların kötülüğü nedeniyle öğrencilerin Fransa’nın başkentinde başlattığı olaylar iyice kontrolden çıktı.
Fransa'da olaylar kontrolden çıktı.
Gelen son bilgilere göre eylemciler Paris'in merkezinde bulunan Vérines Kışlası'na girmeye çalışıyor.
Askeri kışla, Cumhuriyet Muhafızları'na (Garde Républicaine) ev sahipliği yapıyor.
Muhafızların görevi Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin bulunduğu Elysée Sarayı başta olmak üzere üst düzey devlet binalarını korumak...
Gözlemciler, Verines Kışlası’nın düşmesinin başta Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un ikamet ettiği Elysee Sarayı olmak üzere tüm bakanlıklar ve devlet kuruluşlarının korumasız kalacağına dikkat çekiyorlar.7