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Gündem Bahçeli'den Azerbaycan için çok konuşulacak sözler: Biz aynı ananın iki oğluyuz!
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Bahçeli'den Azerbaycan için çok konuşulacak sözler: Biz aynı ananın iki oğluyuz!

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Bahçeli'den Azerbaycan için çok konuşulacak sözler: Biz aynı ananın iki oğluyuz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekti. “Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür” diyen Bahçeli, “Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

18 Ekim 1991 tarihinde kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti'ni hatırlatan Bahçeli, kardeş ülkenin bağımsızlık gününü kutladı.

Bahçeli, “Egemenlik ve hürriyetini tüm dünyaya yeniden haykıran kardeş ve dost ülkemizin ‘Müstəqilliyin Bərpası Günü’ kutlu olsun. Bu anlamlı günün 35. yıl dönümünü en samimi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

“ESARETE BOYUN EĞMEYEN BİR MİLLETİN ASİL DURUŞU”

Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığına kavuşmasının yalnızca siyasi bir gelişme olmadığını vurgulayan Bahçeli, bunun aynı zamanda Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesinin göstergesi olduğunu belirtti.

Bahçeli, “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü”nün bir devletin yeniden doğuşunun yanı sıra esareti kabullenmeyen bir milletin asil duruşunu temsil ettiğini ifade etti.

KARABAĞ ZAFERİ VURGUSU

Bahçeli mesajında, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği tarihi zafere de özel yer ayırdı.

27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasındaki Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan'ın millî bağımsızlığına yeni bir güç ve anlam kazandırdığını belirten Bahçeli, “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” sözünü hatırlattı.

Haydar Aliyev'in “Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” sözünün Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik duygularının somut ifadesi olduğunu kaydeden Bahçeli, iki ülkenin ortak tarih ve kader birlikteliğine dikkat çekti.

“TEK MİLLET, İKİ DEVLET”

Türkiye ile Azerbaycan'ın büyük bir medeniyetin ortak mirasını taşıdığını belirten MHP lideri, iki ülkenin bugüne kadar karşılaştıkları zorluklara beraber göğüs gerdiğini söyledi.

“Tek millet, iki devlet” anlayışının bundan sonraki dönemde de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yön vereceğini ifade eden Bahçeli, bu birliktelikten geri dönüş olmayacağının altını çizdi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: AYNI ANANIN İKİ OĞLUYUZ

Bahçeli mesajının sonunda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği dikkat çeken ifadelerle anlattı:

“Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamız da kavgamız da birdir.”

MHP lideri Bahçeli, Azerbaycan halkının Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü bir kez daha kutlayarak kardeş Azerbaycan'a selam ve muhabbetlerini iletti.

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