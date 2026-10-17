  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şamil Tayyar’dan, Ağırel’e kinayeli cevap: ‘Demek ki yazmamak da soruşturma konusu oluyormuş!’ Başkan Erdoğan hastane açılışında müjdeyi verdi: 38 bin sağlık personeli alınacak Kalenderidis, Yunanistan’ı ikaz etti: ABD şalteri kapatır Türk Ordusu ezer Ekrem’den HZ Ali’nin sözüyle şov: 3 villayı götüren mazluma bakın! Laiklik elden gidiyor… İstiklal Marşı üzerinden şova yeltenip ‘benim için yazıldı’ demişti! Milli Marşı yanlış okuduğu video viral oldu Ritter, Haçlı Batı’nın ikiyüzlülüğünü itiraf etti! İsrail ve Yunan’a karşı yalnız bırakılacaksınız Duruşma görüntülerini paylaşan yandı! TCK 286 kapsamında soruşturma açıldı Osman Gazi göreve uğurlandı: Gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe çıkaracak Başkan Erdoğan: Enerji tarihimizde yepyeni sayfa açıyoruz Anne-babalar ders alsın! 14 yaşındaki kızın ölümünde kahreden TikTok detayı!
Gündem İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı

İstanbul Valisi Davut Gül, sel nedeniyle büyük zarar gören Ayazağa bölgesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Gül, "Yıkımlar gerçekleştikten sonra dere ıslahının önünde bir engel kalmayacak." dedi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, dere yatağındaki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Gül, Ayazağa'da dere yatağındaki yıkımların başladığını belirterek, çalışmaların bugün ve yarın devam edeceğini söyledi.

Vali Gül, "Yıkımlar gerçekleştikten sonra dere ıslahının önünde bir engel kalmayacak." dedi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

TOKİ'nin Samsun'da ve bir çok ilde ilçede dere yatağına yaptığı binaların hesabını veremez
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23