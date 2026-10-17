İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Valisi Davut Gül, sel nedeniyle büyük zarar gören Ayazağa bölgesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Gül, "Yıkımlar gerçekleştikten sonra dere ıslahının önünde bir engel kalmayacak." dedi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, dere yatağındaki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Gül, Ayazağa'da dere yatağındaki yıkımların başladığını belirterek, çalışmaların bugün ve yarın devam edeceğini söyledi.
Vali Gül, "Yıkımlar gerçekleştikten sonra dere ıslahının önünde bir engel kalmayacak." dedi.
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