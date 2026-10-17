Berlin'den Washington'a Rus dizeli çıkışı! Merz'den ABD'ye sert tepki

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den ABD'nin Rusya ile vardığı dizel anlaşmasına dikkat çeken bir tepki geldi.

Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi için Brüksel'de bulunan Merz, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamalarda hem Washington'ın Moskova ile enerji alanındaki yeni adımlarını hem de Ukrayna meselesini değerlendirdi.

ABD'NİN RUS DİZELİ HAMLESİNİ ELEŞTİRDİ

Merz'in gündemindeki başlıklardan biri, ABD'nin iç piyasada yükselen fiyatları aşağı çekmek amacıyla Rus dizeline yönelik yaptırımları gevşetmesi ve Moskova'dan yakıt satın almasını öngören anlaşma oldu.

ABD'nin fiyatlarla ilgili ciddi bir sorun yaşadığını belirten Merz, bunun gerekçesinin Rusya-Ukrayna hattında değil, Orta Doğu'da aranması gerektiğini ifade etti.

Alman Başbakan, “ABD'lilerin fiyatlarla ilgili bir sorunu var, ancak bu, Orta Doğu'daki korkunç savaşın sonuçlarından biri” dedi.

Böylece Merz, Washington'ın bir taraftan Rusya'ya karşı yaptırım politikası yürütürken diğer taraftan kendi enerji fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için Rus yakıtına yönelmesine yönelik rahatsızlığını ortaya koydu.

“UKRAYNA'YA DESTEĞİ KESERSEK SONUÇLARI BÜYÜK OLUR”

Merz, Brüksel'deki zirvenin önemli gündem maddelerinden Ukrayna konusunda ise desteğin sürdürülmesini istedi.

Almanya'nın Kiev'e daha fazla askeri ve mali destek sağlamayı sürdüreceğini belirten Merz, Ukrayna'nın yalnız bırakılmasının yalnızca Kiev yönetimini değil, Avrupa'nın tamamını etkileyeceğini ileri sürdü.

Merz, “Ukrayna'ya desteğimizi kesersek bu durum, kıtanın tüm siyasi düzeni için çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Doğru şeyleri yaparsak Ukrayna savaşı kaybetmeyecek” ifadelerini kullandı.

TRUMP İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: YARIN NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ

Alman Başbakan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin değerlendirmeleri de dikkat çekti.

Trump yönetimini Ukrayna konusunda Avrupa ile aynı çizgide tutmanın kolay olmadığını dile getiren Merz, Washington'ın yaklaşımının kısa süre içerisinde değişebildiğine işaret etti.

Merz, “Bu, günden güne değişen bir durum. Yarın ne olacağını asla bilemezsiniz. Ama şimdiye kadar bunu başardık” sözleriyle Trump yönetimiyle ilişkilerde yaşanan belirsizliği anlattı.

AfD İLE İŞ BİRLİĞİNE KAPIYI KAPATTI

Merz, Almanya iç siyasetinde tartışılan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) konusunda da konuştu.

Merkez partilerin AfD ile herhangi bir koalisyona girmemesini ifade etmek için kullanılan “güvenlik duvarı” tanımlamasını sevmediğini belirten Merz, partisinin AfD ile iş birliğine yanaşmayacağını söyledi.

“Eğer bir güvenlik duvarı varsa o güvenlik duvarı biziz” diyen Merz, AfD'nin Avrupa Birliği ve NATO'ya yönelik politikaları ile Ukrayna konusunda izlediği çizgi nedeniyle iki taraf arasında ortak bir siyasi zemin bulunmadığını ifade etti.