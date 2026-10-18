Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Uluslararası saygın gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi ve en lezzetli geleneksel meyvelerini belirleyen kapsamlı listesini kamuoyuyla paylaştı. Farklı ülkelerden coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı bu prestijli sıralamada Türkiye, kendine özgü aroması ve eşsiz tatlılığıyla bilinen Aydın inciriyle üst sıralarda temsil edildi. Polonya çileğinden Yunanistan şeftalisine kadar pek çok yöresel lezzetin yer aldığı listede Aydın incirinin dünyaya meydan okuması Türk mutfağının gücünü bir kez daha kanıtladı.