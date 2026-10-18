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Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

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Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Uluslararası saygın gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi ve en lezzetli geleneksel meyvelerini belirleyen kapsamlı listesini kamuoyuyla paylaştı. Farklı ülkelerden coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı bu prestijli sıralamada Türkiye, kendine özgü aroması ve eşsiz tatlılığıyla bilinen Aydın inciriyle üst sıralarda temsil edildi. Polonya çileğinden Yunanistan şeftalisine kadar pek çok yöresel lezzetin yer aldığı listede Aydın incirinin dünyaya meydan okuması Türk mutfağının gücünü bir kez daha kanıtladı.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi meyvelerini sıraladı. Farklı ülkelerin coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerinin yer aldığı listede Türkiye'yi Aydın inciri temsil etti. Listeye giren meyveler arasında Polonya çileği, Yunanistan şeftalisi ve İtalya limonları da yer aldı. Dünya mutfakları ve yöresel lezzetler üzerine hazırladığı sıralamalarla bilinen TasteAtlas, dünyanın en iyi meyvelerini belirledi. Farklı ülkelerden geleneksel ve coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı listede Türkiye'den Aydın inciri de üst sıralarda kendine yer buldu.

#2
Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Listede Türkiye'nin öne çıkan meyvelerinden Aydın inciri yer aldı. Aydın ve çevresinde yetiştirilen, kendine özgü aroması ve tatlılığıyla bilinen incir, Türkiye'nin gastronomi alanındaki önemli yerel ürünleri arasında bulunuyor. TasteAtlas'ın paylaşılan sıralamasında farklı ülkelerin yöresel meyveleri de yer aldı. Listede öne çıkan ürünlerden bazıları şöyle:

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Truskawka Kaszubska: Polonya'nın Pomeranya bölgesinde yetiştirilen çilek.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Rodakina Naoussas: Yunanistan'ın Naousa bölgesine özgü şeftali.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Mandarini Chiou: Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yetiştirilen mandalina.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Citrinos do Algarve: Portekiz'in Algarve bölgesinin turunçgilleri.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Mila Zagoras Piliou: Yunanistan'ın Zagora bölgesinde yetiştirilen elma.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

imone Costa d'Amalfi: İtalya'nın Amalfi kıyılarında yetiştirilen limon.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Melocotón de Calanda: İspanya'nın Calanda bölgesine özgü şeftali.

#10
Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Jabłka łąckie: Polonya'nın Łącko bölgesinde yetiştirilen elma.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Portokalia Maleme Chanion Kritis: Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya bölgesinden portakal.

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Foto - Dünya mutfağında zirve Türkiye’nin oldu: En iyi meyveler listesine o lezzet damga vurdu

Aydın İnciri: Türkiye'nin Aydın bölgesinde yetiştirilen incir.

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