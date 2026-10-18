Somali'de muhalifler hükümete karşı ilerliyor

Somali'nin Güneybatı Eyaleti'nin eski Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen'e bağlı güçler, cuma günü Bay bölgesindeki üçüncü büyük yerleşimi de ele geçirdi.

Mogadişu hükümetine bağlı birliklerin Bardaale'den çekilmesinin ardından muhalif güçler kenti kontrol altına aldı. Laftagareen güçleri, güvenlik personelinin ilçe polis merkezi de dahil olmak üzere çeşitli mevzileri terk etmesinin ardından eyalet başkenti Baydabo'nun (Baidoa) yaklaşık 55 kilometre kuzeybatısındaki kente girdi.

Bardaale'nin ele geçirilmesi, geçtiğimiz günlerde Burhakaba, Qansahdhere, Dinsor, Awdiinle gibi yerleşimlerin kontrol altına alınmasının ardından geldi.

İlerleyiş, Mogadişu yönetimi ve Baydabo'nun kontrolünü elinde tutan yönetime bağlı Aden Mohamed Nur Madobe yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.

Laftagareen'e bağlı savaşçılar, Bardaale'yi, Baydabo'yu Mogadişu'ya bağlayan ana yol üzerindeki stratejik öneme sahip Burhakaba kentini ele geçirmesinden bir gün sonra kontrol altına aldı.

Perşembe günkü çatışmalarda, muhalif savaşçılar kent merkezine girmeden önce çeşitli mahallelerde yoğun silahlı çatışmalar yaşandı.

Laftagareen'in eski yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan isimler, kent merkezinde çekilen videolarda zafer ilan etti.

Laftagareen'in sözcülerinden Hassan Abdi Mohamed, video açıklamasında, "Şu anda Burhakaba ilçesinin merkezinden konuşuyorum ve güçlerimiz burada kalacak" dedi.

Çatışmaların temelinde, Laftagareen yönetiminin anayasa değişiklikleri ve bölgesel seçimlere ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle mart ayında Mogadişu ile ilişkilerini kesmesinin ardından patlak veren siyasi kriz bulunuyor.

Aralık 2018'den bu yana Güneybatı Eyaleti'ni yöneten Laftagareen, aynı ayın ilerleyen günlerinde tartışmalı bir seçimle yeniden başkan seçildi. Ancak federal hükümet, seçimi gayrimeşru olarak nitelendirerek sonuçlarını reddetti.

Federal birlikler daha sonra 30 Mart'ta Baydabo'nun kontrolünü ele geçirdi. Bunun üzerine Laftagareen istifa ettiğini duyurdu ve komşu Kenya'ya gitti. Ancak Laftagareen daha sonra istifasını geri çekerek başkanlık iddiasını yeniden gündeme getirdi. Laftagareen, Somali Federal Parlamentosu'nun alt kanadının eski başkanı olan Madobe'nin haziran ayında iktidara gelmesini sağlayan siyasi geçiş sürecini reddetti.

Mogadişu, Madobe yönetimini tanırken Laftagareen ve destekçileri bu yönetimin otoritesini kabul etmiyor ve federal hükümeti bölgeye yeni bir liderlik dayatmakla suçluyor.

Anlaşmazlık defalarca silahlı çatışmaya dönüştü. Laftagareen'e bağlı savaşçılar, Baydabo ve çevresindeki hükümet mevzilerine saldırılar düzenledi.

Federal güçler, ağustos ayında kente yönelik büyük bir saldırıyı püskürttü. 28 Eylül'de yeniden başlayan çatışmalarda ise en az 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak: Mepa News