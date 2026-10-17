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Spor CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Alanyaspor
Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Alanyaspor

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Alanyaspor skoruyla devam ediyor.

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Fenerbahçe 0 - 0 Alanyaspor

10' Oğuz ceza yayının sağından kaleyi düşündü. Oğuz'un sert şutundsa top ceza sahasında Aliti'den döndü. Dönen topa ceza yayının gerisindeki Guendouzi vurdu. Top bu defa penaltı noktasındaki Greenwood'un önünde kaldı. Greenwood'un şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.

7' Ani gelişen Alanyaspor atağında Hwang sağ kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Ederson'un kucağına gitti.

6' İrfan Can ceza sahasının sağından kaleyi yokladı. Penaltı noktasında savunmadan seken top kalecide kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku

Corendon Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Fatih, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, İbrahim, Arda

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