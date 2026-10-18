Kadınlar dağlardan topluyor, dev kozmetik firmaları oluk oluk para akıtıyor! Yıllarca yüzüne bakılmayan ürün köylüyü zengin etti

Manisa'nın Demirci ilçesinde dağlarda hiçbir bakım gerektirmeden kendiliğinden yetişen çitlembik bitkisi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için devasa bir gelir kapısı haline geldi. Yıllık yaklaşık 450 ton toplanan bu doğal ürün, imece usulüyle yıkanıp kurutulduktan sonra İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Bursa'daki büyük ilaç ve kozmetik fabrikalarına gönderiliyor. hem çerez olarak tüketilen hem de şifa niyetine yağları çıkarılan çitlembik, zorlu dağ yollarından toplanarak üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.