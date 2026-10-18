  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzon'da üretildi! Zırhlı bot özellikleri ile dikkat çekiyor 5 kilo kozalaktan yalnızca 1 kilo çıkıyor! Bakın bu pekmezin kilosu kaç liradan satılıyor Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı! Şimdi siparişlere yetişemiyor! Adilcevaz’da gökyüzü renklendi! Gökkuşağı hayran bıraktı Çalışan anneler dikkat! Yeni düzenleme geldi, sistem tamamen değişti Sosyal medyada ilan paylaşanlar dikkat! Mevzuata aykırı ilan verene ağır yaptırım Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı Adresleri deşifre oldu! Emniyet ve İstihbarat, eş zamanlı operasyonla feleklerini şaşırttı Çoğumuzun evinde var! Yemek pişirirken tahta kaşık kullanmak zararlı mı? Dursun Özbek’in kapısına dayanıp ipleri kopardı! Galatasaray’ın milli yıldızı “Maaşıma sayın” deyip gidiyor
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Ayyaş sürücü ‘Teşkilat mısınız’ diye sordu! Polisten anlamlı cevap geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Ayyaş sürücü ‘Teşkilat mısınız’ diye sordu! Polisten anlamlı cevap geldi

Kayseri'de meydana gelen kaza sonrası kendisinin sürücü olmadığını, kardeşinin direksiyon başında olduğunu söyleyen şahsın yalanı, ekiplerin kamera incelemesinin ardından ortaya çıktı. Kaza yerinde önce kavga eden sürücü ve kardeşi ardından görev başındaki polis ekiplerine zorluk çıkarırken, yapılan kontrollerde kaza yapan sürücünün 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerine "Teşkilat mısınız?" diyen sürücüye trafik polisi, "Polis teşkilatıyız." diyerek anlamlı bir cevap verdi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ayyaş sürücüye ilgili maddelerden toplamda 265 bin TL idari para cezası verildi.

#1
Foto - Ayyaş sürücü ‘Teşkilat mısınız’ diye sordu! Polisten anlamlı cevap geldi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.E. yönetimindeki 38 YC 579 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Ayyaş sürücü ‘Teşkilat mısınız’ diye sordu! Polisten anlamlı cevap geldi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, A.E. ve yanında bulunan yolcu arkadaşı polis ekiplerine A.E.'nin sürücü olmadığını sürücünün kaza yerini terk ettiğini söyledi. A.E.'nin beyanını inandırıcı bulmayan ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde sürücünün A.E. olduğu belirlendi.

#3
Foto - Ayyaş sürücü ‘Teşkilat mısınız’ diye sordu! Polisten anlamlı cevap geldi

Bu sırada A.E. ile kaza yerine gelen kardeşi M.E. arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede yatıştırılırken, iki kardeş ekiplere sürücünün A.E. olmadığını, M.E.'nin sürücü olduğunu söyleyerek, zorluk çıkardı. Polis ekiplerinin alkol testi yapmak istediği sırada alkolmetreyi üflemeyerek, trafik polisine "Teşkilat mısınız?" diyen A.E.'ye polis memuru, "Polis teşkilatıyız." diyerek, anlamlı bir cevap verdi. Karakola götürülen A.E.'nin yapılan kontrollerde 1,00 promilin üzerinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 265 bin TL idari para cezası yazılarak, hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

#4
Foto - Ayyaş sürücü ‘Teşkilat mısınız’ diye sordu! Polisten anlamlı cevap geldi

Sürücünün kendisi olduğunu söyleyen M.E. hakkında da yalan beyandan adli işlem başlatılacağı öğrenilirken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yola çıkacaklar dikkat! BUDO sefer iptallerini duyurdu
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! BUDO sefer iptallerini duyurdu

BUDO, yaptığı açıklamayla olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Zelenski’den Trump’a rest! "Ben yalnızca ülkemin çıkarlarını savunuyorum"
Gündem

Zelenski’den Trump’a rest! “Ben yalnızca ülkemin çıkarlarını savunuyorum”

Washington-Kiev hattındaki gerilim giderek büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını ..
Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı
Gündem

Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı

Gazeteciler Engin Balım ile Erdem Atay’ın programında Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül üzerinden yapılan esprili “kayıp” anonsu stüdyoyu..
Yolsuzluk davasında sandık masalı! Hakim karşısına çıkan İmamoğlu suçlarını perdelemeye çalıştı!
Gündem

Yolsuzluk davasında sandık masalı! Hakim karşısına çıkan İmamoğlu suçlarını perdelemeye çalıştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni soyup soğana çeviren, yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla anılan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 100..
Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim
Dünya

Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

İran’dan Suudi Arabistan’a Yemen çağrısı: "Arabuluculuk teklifimize henüz yanıt verilmedi"
Gündem

İran’dan Suudi Arabistan’a Yemen çağrısı: "Arabuluculuk teklifimize henüz yanıt verilmedi"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında yaşanan krize ilişkin dikkat çeken açıklamal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23