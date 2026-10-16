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Gündem Azerbaycan başörtüsü yasağını eleştiren Türk gazeteci için kırmızı bülten çıkardı
Gündem

Azerbaycan başörtüsü yasağını eleştiren Türk gazeteci için kırmızı bülten çıkardı

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Azerbaycan başörtüsü yasağını eleştiren Türk gazeteci için kırmızı bülten çıkardı

Okullarda başörtüsü yasağı sonrası Türkiye'de Azerbaycan’a gösterilen dini ve milli hassasiyetlere saygı çağrılarına Azerbaycan'dan sert bir hamle geldi. Azerbaycan, Şanlıurfalı gazeteci Celal Çiftçi'nin paylaşımları üzerine soruşturma başlatarak Çiftçi hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Şanlıurfalı gazeteci Celal Çiftçi'nin iktidarın zorla ele geçirilmesine yönelik çağrılar yapmak ve dini düşmanlığı körükleyen içerikler yaymakla suçlayarak hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. Bakü yönetimi, Azerbaycan'da genel bir başörtüsü yasağı olmadığını dile getirerek Türkiye'deki yetkili makamlara adli yardımlaşma talepleri gönderildiğini açıkladı.

Çiftçi'nin "başörtüsüne yasağı" iddialarına karşı sosyal medya paylaşımları nedeniyle suçlandığı belirtildi. Oda TV’de yer alan habere göre Azerbaycan gazeteci hakkında gıyabında tutuklama kararı da verdi.

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