Limondan 60 kat daha vitaminli: “Yeşil altın” denilen bu meyveyi ekenler köşeyi dönüyor

Bilimsel adı Malpighia emarğinata olan ve Barbados kirazı olarak bilinen acerola meyvesi, küçük boyutuna rağmen limondan 50-60 kat daha fazla C vitamini içermesiyle "yeşil altın" unvanını aldı. Tropikal kökenli olmasına rağmen evde saksılarda ve bahçelerde özenle bakıldığında kolayca yetiştirilebilen bu bitki, bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirirken yüksek pazar talebiyle üreticisine adeta para basıyor. Organik ve drenajı yüksek topraklarda hızla yayılan acerola, hem dekoratif görüntüsü hem de sağladığı yüksek ticari kazançla vatandaşların gözdesi haline geldi.