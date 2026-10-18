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Gündem İzmir'deki Pınar Güneş cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken şüpheli 17 yaşında çıktı
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İzmir'deki Pınar Güneş cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken şüpheli 17 yaşında çıktı

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İzmir'deki Pınar Güneş cinayetinde yeni gelişme! Tetiği çeken şüpheli 17 yaşında çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 28 yaşındaki Pınar Güneş'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayla bağlantılı 4 şüpheli tutuklanırken, Güneş'e ateş ettiği ileri sürülen A.M.'nin 17 yaşında olduğu öğrenildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in turizm merkezlerinden Çeşme'de Pınar Güneş'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi.

Olay, 14 Ekim'de Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Güneş tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü takip sonucunda şüpheliler, Urla ilçesinin Zeytinler mevkisinde yakalandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Polis, ilk gözaltıların ardından soruşturmayı genişleterek olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen diğer kişileri de tespit etti.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Dört şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ATEŞ ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ŞÜPHELİ 17 YAŞINDA

Soruşturmada ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise silahı kullandığı ileri sürülen şüphelinin yaşı oldu.

Pınar Güneş'e ateş ettiği öne sürülen A.M.'nin 17 yaşında olduğu öğrenildi.

Şüphelinin çocuk olması nedeniyle yargılama sürecinde çocuklara özgü adli usuller uygulanacak.

CİNAYETİN TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Polis ve savcılık, olayın öncesinde yaşananları ve şüpheliler arasındaki bağlantıları ayrıntılı şekilde araştırıyor.

Soruşturmanın, cinayetin nasıl planlandığı veya geliştiği, silahın temini ve olayda diğer şüphelilerin rollerinin belirlenmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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