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Gündem İmamoğlu da kar felaketinde İngiliz elçiyle rakı balık keyfi yapıp, faturayı millete ödetmişti! Ekrem’in balıkçısı rakı balığa 530 bin liralık hesap çıkardı!
Gündem

İmamoğlu da kar felaketinde İngiliz elçiyle rakı balık keyfi yapıp, faturayı millete ödetmişti! Ekrem’in balıkçısı rakı balığa 530 bin liralık hesap çıkardı!

Yeniakit Publisher
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2022 yılında İstanbul’u vuran ve hayatı felç eden kar felaketinde yüzbinlerce İstanbullu yollarda kalıp bir yardım eli beklerken, kar küreme makinesini eskort yapıp İngiliz büyükelçi ile rakı balık keyfi yaptığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu’nun balıkçısı Balıkçı Kahraman’da yemek yiyen bir grup, 530 bin liralık hesap ödedi. İmamoğlu’nun, o dönem 3 saat boyunca yaptığı keyfin 48 bin liralık faturasını da İstanbulluya ödettiği ortaya çıkmıştı.

2022 yılının ocak ayında İstanbul'da günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen hiçbir önlem almayan CHP'li İBB sınıfta kalmış ve 16 milyon İstanbullu kar esaretine mahkûm edilmişti. Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürekli atıf yaptığı 16 milyon İstanbullu, karlı, buzlu yollarda tuzlama fiyaskosundan ötürü saatlerce mahsur kalıp sığınacak bir yer ararken Ekrem İmamoğlu'nun o sırada İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda 3 saat boyunca rakı balık keyfi çatığı, üstelik kar küreme aracını yolda bir aksilik olmasın diye kendisine eskort yaptığı ortaya çıkmıştı.

FATURAYI DA İSTANBULLUYA ÖDETMİŞTİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle Avrupa Yakası'nda hayat felç olmuş, toplu taşıma sistemi çökmüş, otobüsler kara saplanmış, hastaları itfaiye araçları ve helikopterler taşırken saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise sığınacak bir yer aramıştı. İmamoğlu ise 3 saatlik rakı balık keyfinin faturasını millete ödetmişti. 4 kişilik yemeğin 48 bin liralık faturasını İBB Özel Kalemi'ne kestirdiği öğrenilmişti.

İmamoğlu ile İstanbul’da adını bilmeyen kimsenin kalmadığı Sarıyer Rumeli Kavağı’ndaki Balıkçı Kahraman bu kez bir gruba kestiği 530 bin liralık hesap ile gündem oldu. Balıkçı Kahraman’da yemek yiyen bir grup rakı ve 6 adet kalkan balığı için 530 bin lira hesap ödedi.

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Yorumlar

Emekli

Bu adam.kaç para vergi oluyor yanında çalışanları sigortalarının kaç liradan yaptıyor bu balıkçılık cirosu yıllık ne maliye bunda açık bulamamışi siyasi bağlantılarını kuvbutli herhalde

Ogün

faturayı İstanbullulara ödetmişti, ve akıllı İstanbullular da tekrar oy verdi ! zalim zulmünü yapıyor, kasaları boşaltıyor, yedi sülalesini paraya boğuyor, kadim İstanbul’u taş devrine çeviriyor, konstantiniye çevirmek için plan yapıyor, İBB’nin tüm kurumların kasalarını boşaltıyor,iş adamlardan esnaflardan zorla paraları gasp ediyor… ve İstanbullular buna tekrar oy veriyor! sorun bende mi? ben mi yanlış biliyorum acaba?
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