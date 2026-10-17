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Yaşam O ilimizde yüksekler beyaza büründü!
Yaşam

O ilimizde yüksekler beyaza büründü!

Yeniakit Publisher
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O ilimizde yüksekler beyaza büründü!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ortaya ise kış mevsimini andıran görüntüler çıktı.

Manisa’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kış görüntüleri oluşturdu.

 

Alaşehir ilçesi Horzumalayaka Mahallesi'nin yaylalar mevkisinde başlayan kar yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının ardından olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı Alaşehir Belediyesi ekiplerinin yüksek kesimlerde hazır bekletildiği bildirildi.

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