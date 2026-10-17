Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü! Bağdat’taki İİT toplantısında buluştular
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelerek kritik başlıkları masaya yatırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Bağdat'ta bir araya geldi.
Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, toplantı marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi.
Bölgesel gelişmeler, İslam dünyasını ilgilendiren kritik başlıklar ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgedeki huzur ve istikrarın korunmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.
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