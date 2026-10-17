Türkiye ve Katar için Büyük iddia: İsrail’in idam fermanını yazıyorlar

TAHSİN HAN

Türkiye’nin en iyi müttefiklerinden Katar, Türkiye’nin de desteğiyle siyonistlerden intikam almanın peşinde... Terörist İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesinde Jackie Hogi imzasıyla yayımlanan çarpıcı analizde, Tel Aviv yönetimini bekleyen diplomatik ve hukuki çöküş gözler önüne serildi. Maariv’in aktardığı habere göre; Siyonist rejimin Eylül 2025’te Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği saldırı ve Gazze’de sürdürdüğü soykırımın ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Netanyahu liderliğindeki üst düzey İsrailli yetkililerden hesap sormak için düğmeye bastı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin parlamentonun açılışındaki konuşmasının sıradan bir söylem olmadığını vurgulayan İsrail sitesi, Doha’nın elindeki tüm imkânları kullanarak Tel Aviv’e karşı kapsamlı bir “siyasi tsunami” hazırladığını yazdı.

LAHEY HOPTASI VE SİYONİST LİDERLER İÇİN YARGI ÇEMBERİ!

Maariv’in analiz haberinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin liderliğindeki uzun vadeli strateji doğrultusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (Lahey) harekete geçirerek Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanları Yoav Gallant ve Yisrael Katz ile katliamdan sorumlu ordu komutanları hakkında tutuklama kararları çıkartmayı hedeflediği belirtildi. İsrail gazetesinin haberine göre; Doha yönetimi, Batı dünyası ve özellikle ABD Beyaz Saray yönetimi üzerindeki nüfuzunu kullanarak İsrail’e yönelik uluslararası yaptırımların kapısını aralamayı amaçlıyor. Gazete, Trump yönetiminin Netanyahu’yu Doha saldırısı nedeniyle özür dilemeye zorladığını da hatırlattı.

TÜRKİYE VE KATAR’IN ORTAK CEPHESİ İSRAİL’İN KABUSU OLDU

İsrail gazetesinin en çok dikkat çektiği noktalardan biri ise Türkiye’nin bu diplomatik ve hukuki kuşatmadaki kritik rolü oldu. Maariv, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani öncülüğündeki Doha yönetiminin İsrail’i küresel ölçekte izole etme hamlesinde yalnız olmadığını, Türkiye’nin bu sürece aktif ve güçlü bir şekilde katıldığını vurguladı.

Ankara ve Doha’nın bölgedeki diğer aktörlerle birlikte İsrail’i diplomatik bir kapana kıstırdığını yazan gazete, Tel Aviv yönetiminin askeri güç kullanma konusundaki pervasızlığına rağmen, Türkiye ve Katar’ın öncülük ettiği bu siyasi hamleler karşısında çaresiz kaldığını itiraf etti.

SİYONİSTLERİN ÇARESİZLİĞİ VE DİPLOMATİK İFLAS!

Netanyahu hükümetinin Katar’ı “düşman devlet” ilan etme yönündeki söylemlerini “pervasızca ve içi boş bir stratejisizlik” hata olarak nitelendiren Maariv gazetesi, haberinde İsrail’in bölgede diplomatik kanalları tamamen kapatmasının kendi sonunu hazırlayacağını belirtti.

Gazetede yer alan değerlendirmede; kaba askeri güçle hareket eden İsrail’in aksine, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Türkiye gibi aktörlerin sabırlı ve akılcı bir diplomasi yürüterek Siyonist rejimi küresel kamuoyunda rezil ettiği ve kaybolan itibarını ağır yaptırımlarla ödeteceği ifade edildi.