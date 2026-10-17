Hürmüz'de dev tanker mayına çarptı! 2 milyon varil petrol taşıyordu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyonu daha da yükseltecek bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıdığı belirtilen dev bir tankerin deniz mayınına çarptığını duyurdu. İran tarafından yapılan açıklamaya göre makine dairesinde büyük bir patlama meydana gelen tanker alevlere teslim olurken tamamen hareketsiz kaldı.
İran ile ABD arasındaki gerilimin merkezlerinden biri haline gelen Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken bir olay daha yaşandı.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, cumartesi günü yaptığı açıklamada dev bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını bildirdi.
2 MİLYONDAN FAZLA VARİL PETROL TAŞIYORDU
İran tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu tankerin yükü de olayın boyutunu gözler önüne serdi.
Geminin 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıdığı belirtilirken, mayına çarpılmasının ardından tankerde büyük bir yangın çıktığı aktarıldı.
Devrim Muhafızları, tankeri “saldırgan taraf” olarak nitelendirirken geminin belirlenen deniz güzergâhının dışına çıktığını öne sürdü.
İRAN'DAN ABD'YE SUÇLAMA
Tahran yönetimi olayla ilgili Washington'ı da suçladı.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin açıklamasında tankerin, “saldırgan Amerikan askeri güçlerinin yanıltması sonucu” geçiş izni bulunmayan bir rotaya yöneldiği kaydedildi.
İran tarafı, geminin bu güzergâhta ilerleyebilmek için konum belirleme ve radar sistemlerini de kapattığını öne sürdü.
MAKİNE DAİRESİNDE BÜYÜK PATLAMA
Açıklamaya göre tankerin deniz mayınına temas etmesinin hemen ardından makine dairesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından başlayan yangının kısa sürede büyüdüğü ve alevlerin tankerin önemli bir bölümünü sardığı belirtildi.
Yaşanan hasar nedeniyle dev tankerin hareket kabiliyetini tamamen kaybettiği bildirildi.
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Dünya petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler küresel enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor.
İran yönetimi daha önce boğazdaki geçişlerin Tahran ile koordineli şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Son olayla birlikte bölgede deniz trafiğinin güvenliği yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.