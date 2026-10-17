Cenk’ten Fenerlileri kızdıracak mesaj

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen milli futbolcu Cenk Tosun, kariyerinin en çok konuşulan tercihlerinden biri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na konuşan ve bu sezon Fatih Karagümrük’te mücadele eden deneyimli santrfor, siyah-beyazlı kulüpten sarı-lacivertli takıma geçişini değerlendirdi.

"BAŞKA BİR BÜYÜK CAMİAYA GİTMEK HATAYDI"

Beşiktaş’ta geçirdiği yılların ardından Fenerbahçe’ye transfer olmasını doğru bir tercih olarak görmediğini belirten Tosun, bir kulüple özdeşleşen futbolcuların ezeli rakibe gitmesinin hata olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Tosun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’ye gitmem hata mıydı? Hataydı bence. Bir kulübe ait olmuş, orada efsaneleşmiş birinin başka bir büyük camiaya gitmesi bence hataydı. Ama pişman mıyım? Değilim.”

FENERBAHÇE’DEKİ DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Kariyerinde Beşiktaş formasıyla önemli başarılara imza atan Cenk Tosun, Temmuz 2024’te Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli ekipte beklediği forma şansını bulmakta zorlanan golcü oyuncu, 2026 yılının ocak ayında Kasımpaşa’ya geçmişti.

Tecrübeli futbolcu, 2026-2027 sezonu öncesinde ise Fatih Karagümrük kadrosuna katıldı. Tosun’un son açıklamaları, futbolcuların uzun yıllar forma giydikleri ve taraftarlarıyla özdeşleştikleri kulüplerden ezeli rakiplere transfer olma konusunu yeniden gündeme taşıdı.