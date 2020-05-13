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Ekonomi

Yaş çay alım fiyatı 3.27 lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş çay alım fiyatını 3 lira 27 kuruş olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:28:00 -
Yaş çay alım fiyatı 3.27 lira

Geçen yıl ÇAYKUR’un yaş çay alımını kilogramı 2 lira 90 kuruştan yaptığını, destekleme fiyatı ile bu rakamın 3 lira 3 kuruşa yükseldiğini hatırlatan Erdoğan, “Üreticiden alınan 751 bin ton çay karşılığı, 2.2 milyar lira ödeme yapılmıştı. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile kilogramda 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir” dedi.

 

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