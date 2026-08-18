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Gündem Rüzgar gülü Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt hakkında yeni gelişme
Gündem

Rüzgar gülü Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt hakkında yeni gelişme

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Rüzgar gülü Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt hakkında yeni gelişme

Siyasetin 'rüzgar gülü' olarak bilinen Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un gözaltına alınmasının ardından gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/60611 soruşturma dosyası kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, emniyet güçlerinin düzenlediği çalışma sonucunda gözaltına alındı.

OTEL LOBİSİNDE YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, yakalama işlemi 18 Ağustos 2026 tarihinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Şüpheli Alptürk Enginyurt, saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Suadiye Otel’in lobisinde babası Cemal Enginyurt ile birlikte bulunduğu sırada güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Alptürk Enginyurt, sağlık kontrolünden geçirilerek doktor raporunun alınmasının ardından, gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Yorumlar

Adem

Ehhh armut dibine düser...babasi neki oglu ne olsun...vatana,millete zarar güruhun bireyleri...tikin içeri...
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