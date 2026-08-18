Rüzgar gülü Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt hakkında yeni gelişme
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Siyasetin 'rüzgar gülü' olarak bilinen Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un gözaltına alınmasının ardından gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/60611 soruşturma dosyası kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, emniyet güçlerinin düzenlediği çalışma sonucunda gözaltına alındı.
OTEL LOBİSİNDE YAKALANDI
Edinilen bilgilere göre, yakalama işlemi 18 Ağustos 2026 tarihinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Şüpheli Alptürk Enginyurt, saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Suadiye Otel’in lobisinde babası Cemal Enginyurt ile birlikte bulunduğu sırada güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Alptürk Enginyurt, sağlık kontrolünden geçirilerek doktor raporunun alınmasının ardından, gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
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