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Gündem Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!
Gündem

Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!

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Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek’teki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara ağır hakaret ve nefret söylemlerinde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan çirkin görüntüler büyük tepki toplarken rezil mahlukların kullandıkları ifadeler duyanları sinirden küplere bindirdi.

Antalya'nın Belek beldesinde bir halk plajında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video kamuoyunda büyük tepki topladı. İki şahsın, plajdaki tesettürlü kadınları izinsiz şekilde kayda alarak ağır ifadeler ve küfürler savurduğu görüldü.

Mustafa Bozkurt isimli sosyal medya hesabından paylaşılan ve adının Emre Bozkurt olduğu öğrenilen şahsın kaydettiği görüntülerde, sahilde bulunan vatandaşlar hedef alındı. Kadınların giyim tercihlerine yönelik ağır ifadelerin kullanıldığı video, kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepkilerin odağı haline geldi.

NİNJA GİBİ GEZİYORLAR

Görüntülerde kadınları gizlice videoya çeken şahsın; "Türbanlılar doluşmuş buraya Belek'te. Seyir zevki dediğin hiçbir şey kalmamış. 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş. Burası Antalya Belek mi, Arabistan mı? Türkiye ne hale gelmiş! Ninja gibi geziyorsun etrafta. Plaj lan burası sahil ya" şeklindeki ifadelerle vatandaşları açıkça hedef aldığı görüldü.

Çirkin söylemlerine devam eden şahıs, videonun ilerleyen dakikalarında tesettürlü vatandaşlara yönelik ağır hakaretlerini sürdürerek şu ifadeleri kullandı: "Adam denize girdi şalvarıyla. Kadın yani, kadın demeye bin şahit lazım. Yemin ederim midem havaya kalktı. Giremedim ya denize. Bu başörtülü mahlukatlar başka bir dünyadan mı gelmişler? Hani edep adap hiçbir şey yok. Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Gitsenize oğlum Arabistan'a. Gelmeyin buraya. Ülkede nefes alacak yer kalmadı. Buraya geliyoruz kafamızı dağıtmaya, başörtülü insanlar görüyoruz."

EMNİYETE ÇAĞRI YAĞDI

Sosyal medyada infiale yol açan, kişisel verilerin ihlali ve kamuoyunda nefret ile ayrımcılığı körükleyen görüntülere ilişkin vatandaşlar emniyet birimlerine çağrıda bulundu. Hakaret ve sözlü tacizde bulunan şahıslar hakkında adli makamların kısa sürede inceleme başlatması bekleniyor.

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Yorumlar

Osman piri

Hadi bu lafları gidip o hanımların eşlerinin önünde söyle, bir tarafın yiyorsa halka açık bir mekanda söyle, yemez değil mi? Bir Tokatta yalvar yakar olursun

SELAM

CHP ZİHNİYETİNİN GORUR DUYDUĞU z kuşağı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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