İstanbul Valisi Davut Gül, Akit TV'de açıklamalarda bulunuyor
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İstanbul Valisi Davut Gül, Akit TV'de ekrana gelen Erkan Tan ile Konuşalım programında açıklamalarda bulunuyor.
Akit TV'de ekrana gelen Erkan Tan ile Konuşalım programı birbirinden önemli konukları ağırlamaya devam ediyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, programda dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.
Gül'ün ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:
Sokakta sahipsiz hayvan olmamalı.
Hayvanseverler belediyelerimizle ortak çalışabilir.
Deprem milli güvenlik meseledir
Marmara Depremi milli güvenlik meselesidir.
Okullarımız İstanbul'un en güvenli yapıları haline getirildi.
Bir milyon yapı dönüşümden geçti.
263 Ödev Evi'miz var
İstanbul'da 263 Ödev Evi'miz var. Amacımız bunların sayısını 500'e çıkarmak.
Önceliğimiz çocuklarımıza iyi eğitim vermek.
Türkiye'nin Yüzyılı Çocukları
8'inci sınıfta sınava girerek 500'tam puan yapan ve İstannbul'da eğitimine devam eden öğrencilerimize 4 yıl boyunca burs veriyoruz.