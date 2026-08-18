Yeni Parti milletvekili sokakta bıçaklandı! Saldırgan CHP’li eski yönetici çıktı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Akkent Mahallesi’nde aracına binerken yanına yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Meriç’e bir süre serzenişte bulunan şahsın daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Meriç’in basın danışmanı, Meriç'in bağırsak bölgesinden yaralandığını, ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak durumunun ciddi olduğunu aktardı. Saldırganın eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu, Meriç'in tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Özgür Özel’le birlikte Yeni Parti’ye geçtiği belirtilen eski CHP’li yönetici Seydi Ahmet Keleş’in saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: KINIYORUZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de yaptığı kısa açıklamada "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e dönük saldırıyı kınıyoruz, sürecin takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

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