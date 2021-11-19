Yarın hangi maçlar var? 20 Kasım Cumartesi hangi maçlar var? Hangi takımın maçı var?
Bugün maç var mı? Süper Lig 713 hafta maçları... Bu hafta hangi takımın maçı var? Süper Lig'in 13. haftası 220 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçla başlayacak. Süper Lig’te bu hafta Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları nedeniyle bir hafta lige ara verilmişti. Futbolseverler bu hafta Süper Lig maçlarının heyecanını yaşayacak. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımın maçı var? Bugün maç var mı? Yarın hangi malar var? 20 Kasım Cumartesi maçaları hangileri. İşe Süper Lig 13. hafta maç programı.
Süper Lig 13. hafta maçları için heyecan dorukta. Ligde durumda olan Trabzonspor bu hafta Gaziantep’i konuk edecek. Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde haftanın açılış maçında Hatayspor ile Antalyaspor saat 13:30’da karşı karşıya gelecek.Süper Lig 13. hafta Hatayspor-Antalyaspor maçı ile başlayacak. Yarınki maç programına göre Başakşehir-Sivasspor, Giresunspor-Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçların başlama saati ise 160::00. İŞte Süper Lig 13. hafta maçları
20 Kasım Cumartesi hangi maçlar var?
13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor
16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
21 Kasım Pazar hangi maçlar var?
13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
16:00 Altay-Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi hangi maçlar var?
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe