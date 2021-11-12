Yarın hangi maçlar var? 13 Kasım Cumartesi hangi takımın maçı var?

Bu hafta sonu maç var mı? Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Süper Lig’de maç oynanmayacak. Pek çok kişi ise diğer liglerde maç olup olmayacağını araştırıyor. Peki, hafta sonu hangi maçlar var?