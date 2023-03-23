  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Malatya'da korkutan deprem

Steve Jobs’a ilham vermişti, inanılmaz bir servete satıldı: GUI hesabını yapmıştı! Yeni sahibi bakın kim oldu

Plan yapılmalı yoksa yeraltı ve tüm canlıları etkiler, çok sinsi gelir! Profesörden bölge 'kuraklık' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Hesabını verecekler!

ABD'de lisede silahlı saldırı

Uzmanlar yorumladı! FED'in kararına piyasalardan kayıp hızlanırken hazineyi ne bekliyor? İlk tepki ve şifreleri...

CHP'nin kanalında HDP şov! 'Birlikte başaracağız'

Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı itirafı: 2 saat kala kararımızı değiştirdik!

Araç sahipleri dikkat! Duyurdular: Yeni zorunlu kış lastiği uygulaması o tarihte sona erecek! Bakanlık paylaştı

Vatandaşın talebine CHP'li belediyeden skandal cevap
Medya Yaptığımız haberler ses getirdi! İslam'ı aşağılayan diziye RTÜK'ten sert cevap
Medya

Yaptığımız haberler ses getirdi! İslam'ı aşağılayan diziye RTÜK'ten sert cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-23 07:19:00 -
Yaptığımız haberler ses getirdi! İslam'ı aşağılayan diziye RTÜK'ten sert cevap

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla evlendirme, şiddet ve gerdek gecesi sahneleri tepki çekmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verdi.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ndeki bazı sahneler incelemeye alınmıştı. Dizide ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilen Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CEZA GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı. RTÜK son toplantısında dizi hakkındaki kararını açıkladı.

Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle RTÜK, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kızılcık Şerbeti dizisi mide bulandırdı! Yer yerinden oynayacak
Kızılcık Şerbeti dizisi mide bulandırdı! Yer yerinden oynayacak

Medya

Kızılcık Şerbeti dizisi mide bulandırdı! Yer yerinden oynayacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yine Kızılcık Şerbeti, yine tartışmalı sahne! Bu sefer kolonya!....
Yine Kızılcık Şerbeti, yine tartışmalı sahne! Bu sefer kolonya!....

Aktüel

Yine Kızılcık Şerbeti, yine tartışmalı sahne! Bu sefer kolonya!....

Kızılcık Şerbeti dizisi mide bulandırmaya devam ediyor! Müslümanları erkekleri resmen aşağıladılar
Kızılcık Şerbeti dizisi mide bulandırmaya devam ediyor! Müslümanları erkekleri resmen aşağıladılar

Medya

Kızılcık Şerbeti dizisi mide bulandırmaya devam ediyor! Müslümanları erkekleri resmen aşağıladılar

Önce imam nikahı sahnesi şimdi de gerdek gecesi! Kızılcık Şerbeti’nin rezillikleri bitmiyor
Önce imam nikahı sahnesi şimdi de gerdek gecesi! Kızılcık Şerbeti’nin rezillikleri bitmiyor

Medya

Önce imam nikahı sahnesi şimdi de gerdek gecesi! Kızılcık Şerbeti’nin rezillikleri bitmiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu! Neye uğradığını şaşıracak
Gündem

Fatih Erbakan'a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu! Neye uğradığını şaşıracak

Cumhur İttifakı'na katılmayıp seçimlere tek başına girme kararı Yeniden Refah Partisi, teşkilatlarında tepkiyle karşılandı. Orhangazi ilçe t..
Biberiye çayı nasıl yapılır Saraçoğlu? Bitki çayı deyip geçmeyin: Etkileri gerçekten şaşırtıcı! İşte tarif
Kadın - Aile

Biberiye çayı nasıl yapılır Saraçoğlu? Bitki çayı deyip geçmeyin: Etkileri gerçekten şaşırtıcı! İşte tarif

Bitki çayları oldukça faydaları. Ada çayı, yeşil çay, biberiye... İbrahim Saraçoğlu migren için biberiye çayı kürünü tavsiye ediyor. Biber..
Cumhurbaşakanı Erdoğan'dan HDP açıklaması! Akşener'in sözünü hatırlattı
Gündem

Cumhurbaşakanı Erdoğan'dan HDP açıklaması! Akşener'in sözünü hatırlattı

Cumhurbaşakanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, aday çıkarmayacağını açıklayan HDP ile ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23