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Spor Yapay zekadan Galatasaray Fenerbahçe derbisi için skor tahmini!
Spor

Yapay zekadan Galatasaray Fenerbahçe derbisi için skor tahmini!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:25:00 -
Yapay zekadan Galatasaray Fenerbahçe derbisi için skor tahmini!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye sahne olacak. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Dev maç için geri sayım devam ederken yapay zeka Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin skorunu tahmin etti. Yapay zeka Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide eşitliğin bozulmayacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye sahne olacak. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Dev maç için geri sayım devam ederken yapay zeka Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin skorunu tahmin etti. Yapay zeka Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide eşitliğin bozulmayacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'de gözler şimdiden 37. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına çevrildi.

Ligin son iki haftasına girilirken Galatasaray, Fenerbahçe ile sahasında berabere kalması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise Galatasaray deplasmanında kazanıp şampiyonluk şansını son maça taşımaya çalışacak.

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği derbi öncesi yapay zeka Gemini, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın skorunu tahmin etti. Yapay zeka Gemini, 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın 2-2 berabere biteceğini ve bu skorla Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.

Yapay zeka ayrıca derbide Galatasaray'ın gollerini Icardi ve Mertens, Fenerbahçe'nin gollerini ise Dzeko ve Tadic'in atacağını tahmin etti. Ligin ilk yarısında oynanan derbi mücadelesinde gol sesi çıkmamıştı.
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