CANLI ANLATIM: Galatasaray - Stuttgart
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Galatasaray, UEFA Şampyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Stuttgart skoruyla devam ediyor.
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Galatasaray 0 - 0 Stuttgart
2' Atakan Karazor'un Lemina'ya yaptığı müdahalenin ardından Galatasaray cephesinden kırmızı kart itirazları yükseldi. Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcular, hakem Chris Kavanagh'a itirazlarda bulundu.
2' Sarı Kart: Atakan Karazor
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan, Führich, Demirovic, Deniz, El Khannouss.