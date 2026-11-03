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Spor CANLI ANLATIM: Galatasaray - Stuttgart
Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Stuttgart

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CANLI ANLATIM: Galatasaray - Stuttgart

Galatasaray, UEFA Şampyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Stuttgart skoruyla devam ediyor.

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Galatasaray 0 - 0 Stuttgart

2' Atakan Karazor'un Lemina'ya yaptığı müdahalenin ardından Galatasaray cephesinden kırmızı kart itirazları yükseldi. Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcular, hakem Chris Kavanagh'a itirazlarda bulundu.

2' Sarı Kart: Atakan Karazor

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan, Führich, Demirovic, Deniz, El Khannouss.

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