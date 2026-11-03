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Spor Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu doluyor! Emre Belözoğlu dev hamleyle geri dönüyor!
Spor

Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu doluyor! Emre Belözoğlu dev hamleyle geri dönüyor!

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Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu doluyor! Emre Belözoğlu dev hamleyle geri dönüyor!

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlük bilmecesi son buluyor. 46 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli yönetim, genç çalıştırıcının kulübü Kasımpaşa ile yürüttüğü görüşmelerde de tüm engelleri aşarak tam uzlaşıya vardı. Resmi sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerde 2. Emre Belözoğlu dönemi resmen başlayacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe’de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu doluyor.

EMRE BELÖZOĞLU VE KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu transferinde bir kritik engeli daha aştı. Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşmaya varan sarı-lacivertli yönetim, genç teknik adamın mevcut kulübü Kasımpaşa ile yürüttüğü görüşmelerde de tam anlaşmaya vardı. Emre Belözoğlu’nun kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

LIVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan bu gelişmeyle birlikte Belözoğlu'nun yönetime özel bir talepte bulunduğu öğrenildi. A Spor'daki habere göre; Başarılı çalıştırıcının, resmi imzaların atılmasının ardından vakit kaybetmeden göreve başlayarak takımla ilk sınavına UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool karşılaşmasında çıkmak istediğini ilettiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gözler Fenerbahçe Kulübü'nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde Emre Belözoğlu'nu açıklaması bekleniyor.

 

2.30'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

3 DİL BİLİYOR

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

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Ömer

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