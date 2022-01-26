Yanlarına birkaç sapkın 'ilahiyatçı' alıp Sezen Aksu'ya destek verdiler! 'Şarkılar fıkıhla yargılanamaz'

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Aralarında; "ilahiyatçılar" İhsan Eliaçık ve Çemil Kılıç ile HDP'li Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun olduğu bir grup, Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik "cahiller" hakaretine destek vererek "ortak bildiri" yayınladı.

İhsan Eliaçık ile Cemil Kılıç'ın destek verdiği grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In Sezen Aksu'ya yönelik eleştirisini hedef aldı. "Şarkılar fıkıh mantığı ile yargılanmamalı." denilen bildiride, Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik "hakaret" hoş görülürken, Sezen Aksu'ya yönelik eleştiriler gündeme getirildi.

Kur'an'ın hükümlerinin bir Peygambere hakaret etmeyi yasakladığını bilmekten aciz Cemil Kılıç ile İhsan Eliaçık'ın imza atarak destek olduğu bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

Kur’an’ın bu son derece ileri medeni tutumu ortadayken dini değerleri savunma adına tehditler savurmak, ötekileştirmek, kışkırtmak ve üstelik din adına nefret tohumları saçmak hem de din-u devleti arkasına alarak bunu yapmak kabul edilebilir değildir.

Bir ülkenin en yetkili makamında oturan Cumhurbaşkanı, engin hoşgörüye sahip, bilgelik dolu konuşmalar yapan, herkesi kucaklayan, kimseyi ayırmayan, inanan-inanmayan her kesimden vatandaşları eşit gören, güçlüye karşı zayıfı savunan, kültürü, sanatı, edebiyatı, felsefeyi destekleyen, eleştirilere açık, "Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız" sözünü çok iyi anlamış olmalı ve ayrımsız tüm cumhurun başı olarak davranmalıdır.

Peygamberler insanlar baskı görsün, sanatçılar, aydınlar, halklar susturulsun diye değil özgürlük ve adalet için gelmişlerdir.

Bizler daha çok İslami kimlikli yazar, düşünür, ilahiyatçı, akademisyen, araştırmacı, kanaat sahibi kişiler olarak bu tür talihsiz açıklamaları endişe verici buluyor, sanatçılarımızı destekliyoruz. Muktedirin değil özgür düşünce ve sanatın yanındayız. Sezen Aksu’yu yıllardır olduğu gibi bundan sonra da dinlemeye devam edeceğiz.

İmzacılar:

Ahmet Özkaya (Yazar)

Ahmet Kurucan (Yazar)

Ali Erdem Sancar

Berrin Sönmez (Hak Savunucusu, Feminist)

Cemile Kocaman

Cemil Kılıç (İlahiyatçı, Yazar)

Edip Yüksel (Yazar, Aktivist)

Fatma Akdokur (İlahiyatçı)

Güven Akıncı (Yazar)

Hadiye Yolcu (Akitivist)

Hüda Kaya (Siyasetçi)

İbrahim Sediyani (Araştırmacı Yazar)

İlhami Güler (İlahiyatçı, Akademisyen, Yazar)

Kadir Bal (Tarlabaşı Dayanışması)

Kadrican Mendi (Yazar)

Mehmet Çalışkan (Tarihçi, Türkolog, Yazar)

M. Hayri Kırbaşoğlu (İlahiyatçı, Yazar)

Musa Ağacık (Gazeteci)

Mustafa Azmi Dalyan

Nazif Ay (İlahiyatçı, Yazar)

Nurten Ertuğrul (Aktivist)

Ömer Faruk Gergerlioğlu (Siyasetçi)

R. İhsan Eliaçık (İlahiyatçı, Yazar)

Ümit Aktaş (Yazar)

Yahya Kemal Bayar (Gazeteci)

Zahit Mutlu (Haklar ve İnançlar İslam Masası)

Zeynep Çetinkaya (Hak savunucusu, Aktivist)

Zeynep Duygu Ağbayır (Hak Suvunucusu, Aktivist)