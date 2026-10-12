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Gündem Bakan Çiftçi’den okul güvenliği için yeni talimatlar! Korucular ve bekçiler de okullarda görev alacak
Gündem

Bakan Çiftçi’den okul güvenliği için yeni talimatlar! Korucular ve bekçiler de okullarda görev alacak

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Bakan Çiftçi’den okul güvenliği için yeni talimatlar! Korucular ve bekçiler de okullarda görev alacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artırılması için emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi. İhtiyaç duyulan okullarda güvenlik korucuları ve bekçiler görevlendirilecek, giriş-çıkış saatleri ile okul çevrelerindeki denetimler artırılacak.

Okullarda son dönemlerde yaşanan şiddet, akran zorbalığı ve uyuşturucu tehdidine karşı güvenlik önlemleri genişletiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerine yeni talimatlar verdi.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiftçi başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda "Asayiş Konulu Toplantı" düzenlendi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katıldı.

Toplantıda okul güvenliğine yönelik mevcut tedbirler ve gelecek dönemde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.

 

“En önemli konulardan biri”

Burada konuşan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin toplumun gündemindeki öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayarak, "Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri haline dönüştü. Okul güvenliği konusunun, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, okulların giriş ve çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde ve çocukların bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini istedi.

 

“Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar”

Bakan Çiftçi, ihtiyaç duyulan okullarda alınacak tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Şimdi yine ihtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun."

 

Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin okul çevrelerindeki uygulamalarına ağırlık verilmesini isteyen Çiftçi, "Giriş-çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım. Bu tedbirleri mutlak surette artırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidi başta olmak üzere çocukları tehlikeye atabilecek tüm risklere karşı emniyet ve jandarmanın ilgili birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Çocukların güvenliğinin ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önleyici tedbirleri güçlendirerek çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Yorumlar

ata

çok güzel buyurdunuz da, sakin, kendi halinde, harala gürele olmayan bir kız imamhatip lisesinde, o okulu bitiren bir kız tarafından gelen saldırıya bir önlem değil herhalde, korucu, polis, bekçi.... acil, ahlak, ahiret inancı.... verilmeli çocuklara.... acil...
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