  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasının ardında ne var? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmak mı! Toplu taşıma zamlarına sınır geliyor! Meclis Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek Azerbaycan’da başörtü krizi derinleşiyor! Yeni haftada yine kapıdan döndüler Antalya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı İçişleri Bakanlığı duyurdu! 22 ilde operasyon: 327 şüpheli yakalandı Şahin: Sofra, tarih ve medeniyetimizin mirası Kaynaklar Ekosistem’e akınca, Üsküdar’ın en değerli arazisine göz diktiler! İBB’den ihanet gibi satış YP’nin arka bahçesinde Cemil Tugay hazımsızlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan fon soruşturma açıklaması: Tasfiyede kamu kaynağı kullanılmayacak
Gündem Kulisleri hareketlendiren iddia: Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor
Gündem

Kulisleri hareketlendiren iddia: Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kulisleri hareketlendiren iddia: Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından gözler yeni katılımlara çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" sözleriyle işaret ettiği ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu öne sürülürken, Özdemir'in telefonlarına ulaşılamaması kulisleri hareketlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımının ardından siyasette gözler yeni transfer iddialarına çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın işaret ettiği ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu öne sürülürken, Özdemir'in telefonlarını kapatması iddiaları güçlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti saflarına katılması, Ankara kulislerinde yeni parti değişikliklerinin habercisi olarak değerlendirildi. Süreçle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" ifadeleri kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

TELEFONLARINA ULAŞILMIYOR

Ankara ve yerel yönetim kulislerinde geçiş yapacak yeni ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir olduğu iddiası konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde resmi katılımın gerçekleşebileceği belirtilen Özdemir'in telefonlarına ulaşılamadığı öğrenildi. Daha önce AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının da geçiş süreci öncesinde iletişimlerini kesip açıklama yapmama yolunu tercih etmesi, aynı senaryonun tekrarlandığı şeklinde yorumlandı.

Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimle oy çokluğuyla başkanvekilliği görevine getirilmişti. Özdemir'in olası parti değişikliği kararına ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili değişti: Seçimden AK Parti adayı çıktı
Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili değişti: Seçimden AK Parti adayı çıktı

Gündem

Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili değişti: Seçimden AK Parti adayı çıktı

AK Parti'li İnan: Dedikodularla hareket etsek Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz
AK Parti'li İnan: Dedikodularla hareket etsek Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz

Siyaset

AK Parti'li İnan: Dedikodularla hareket etsek Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz

Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı
Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

Gündem

Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

AK Parti’ye katılan Yakup Odabaşı: Gölbaşı ve Ankara için daha çok çalışacağız
AK Parti’ye katılan Yakup Odabaşı: Gölbaşı ve Ankara için daha çok çalışacağız

Gündem

AK Parti’ye katılan Yakup Odabaşı: Gölbaşı ve Ankara için daha çok çalışacağız

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Gulmeye devam halkın.oyunu anlamayan erdogan şimdi sabotajlar belediyeleri alıyor devam et seçime kadar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23