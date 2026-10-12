CNN: Türkiye barış ve istikrarın teminatı! Husi saldırılarına karşı Riyad’a 'Türk' desteği!

CNN'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan son on yılın en ölümcül saldırısıyla sarsılırken, Riyad yönetiminin İran destekli Husilere nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Husilere karşı geniş çaplı bir harekat başlatan Suudi Arabistan, isyancıların direnişiyle karşılaştı. Cumartesi günü Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve en az 13 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı, bölgedeki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Haberde Türkiye'nin jeopolitik konumunu ve bölgesel ağırlığını yakından ilgilendiren kritik bir iddiaya da yer verildi. Suudi Arabistan'ın artan Husi tehdidine karşı küresel ortaklarından destek aradığı belirtilirken, Fransa, İngiltere ve Pakistan'ın Riyad'a destek taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

TÜRKİYE ASKERİ GÖNDERME SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

CNN, bölgesel barış ve istikrarın teminatı olan Türkiye'nin de müttefiklerine askeri yardım göndermeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Türkiye'nin olası bir desteğinin, hem Kızıldeniz'deki küresel ticaret yollarının güvenliği hem de Ankara-Riyad hattındaki stratejik ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesi açısından büyük önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın önündeki seçeneklerin giderek daraldığına dikkat çekilen analizde, Husilerin sınır ötesinde güçlenerek büyük şehirlerin kontrolünü ele geçirdiği vurgulandı. Suudi siyaset uzmanı Ali Shihabi, Riyad'ın kararlı bir adım atması gerektiğine işaret ederek, "Bu tehdit bir an önce ve kalıcı olarak ortadan kaldırılmalı. Sahadaki Yemen hükümet güçlerinin performansı belirleyici olacak ve Suudi Arabistan onlara hava gücüyle yoğun bir şekilde yardım ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ TAKTİKLERİNİ GELİŞTİRDİLER

İran'ın desteğiyle balistik füze kapasitesini artıran Husilerin, Tel Aviv'e kadar ulaşabilecek silahlara sahip olduğu belirtiliyor. Yıllarca Husilere karşı savaşan güneyli bir Yemenli yetkili, örgütün geldiği noktayı, "Savaş taktiklerini geliştirdiler. Saldırılarında çok daha karmaşık yöntemler kullanıyorlar, ısrarcılar ve istihbarat ağlarını güçlendirdiler" diyerek anlattı. Yemen silahlı kuvvetleri sözcüsü Macid el-Nazili ise yeni füzelerin daha hızlı uçtuğunu ve ısı kaynaklarına kilitlenen termal takip sistemleri kullandığını belirtti. Ayrıca, yapay zeka şirketi Anthropic'in raporuna göre, kuzey Yemen'deki bir grubun roket ve füzeler için güdüm yazılımı geliştirmek amacıyla yapay zeka araçlarını kullandığı tespit edildi.

TÜRKİYE BAŞKA BİR ÜLKE TOPRAĞINA ASKER GÖNDERİP BİR SALDIRI YAPMAYACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması'nın bir savunma anlaşması olduğunu belirterek, "Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Türkiye, başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" demişti.